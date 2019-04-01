2 апреля суд решит вопрос о продлении ареста Серебренникову

В Мещанском суде Москвы прошло очередное заседание по делу «Седьмой студии», сообщает «Коммерсант».

Прокурор попросил продлить до 3 июля срок содержания под домашним арестом для директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и режиссера Кирилла Серебренникова. Срок их домашнего ареста истекает 3 апреля. Судья отложила оглашение решения на 2 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето». За находящегося под домашним арестом режиссера награду получил продюсер фильма Илья Стюарт.