ЦИК Украины опубликовал данные подсчета 75% голосов избирателей

Бизнесмен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчета 75% голосов. За него проголосовали 30,41% избирателей.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 16,12% проголосовавших, сообщается на сайте украинского избиркома.

За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,20% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,52%.

Ранее ЦИК уже сообщал, что безоговорочного лидера в первом туре выявить не удалось и придется проводить второй тур. В него, по предварительным данным, вышли Зеленский и Порошенко. Голосование должно пройти 21 апреля.