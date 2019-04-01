С 1 апреля в Белоруссии легализовали онлайн-казино

Власти Белоруссии с 1 апреля легализовали деятельность онлайн-казино. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Согласно документу, организатору виртуального казино необходимо будет не только получить лицензию, но и иметь гарантийный депозит на специальном счете для выплат выигрыша и других расходов.

Кроме того, владелец должен будет подключить игорное заведение к специальной компьютерной кассовой системе, с помощью которой можно будет контролировать обороты ресурса и проводить идентификацию его посетителей, передает агентство БелТА.



Следить за работой онлайн-казино будут налоговые органы и мониторинговый центр по игорному бизнесу. Посещать казино смогут лица старше 21 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в создании онлайн-казино Azino777 подозревают уроженца Набережных Челнов.