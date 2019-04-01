Андрей Созин: «Когда «Уфа»‎ сравняла счет в матче с ЦСКА, в «Спартаке»‎ вздрогнули»‎

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Футбольный эксперт, а также член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал итоги матча 21-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два гола в концовке встречи.



— Этот матч был одним из самых незрелищных в туре. Класс одной команды был настолько выше, что вторая по ходу игры просто мечтала доползти до финиша. Но одна несогласованность вратаря и защитника привела к тому, что вместо ожидаемых 3:0 счет стал 2:1, а потом случилось массовое помутнение при розыгрыше углового у ворот ЦСКА. Как итог — ЦСКА сам сравнял счет, отдав игру в концовке. Сейчас бессмысленно искать правых и виноватых — счет на табло.

Также Созин предрек сложную борьбу в ближайшем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». По его мнению, «армейцы» выйдут на поле с дополнительной мотивацией.

— Сейчас интересно, как отреагируют игроки ЦСКА на такое поведение тренера. Обычно после таких обидных концовок есть два сценария: собраться и доказать, что случайность не может выбить из колеи, или посыпаться под гнетом жизненных обстоятельств. Судя по поведению Гончаренко, склоняюсь к первому варианту. А это означает, что ЦСКА будет максимально собран в столичном дерби. Предполагаю, что в момент, когда «Уфа» сравняла счет, в «Спартаке» вздрогнули. Ведь для спартаковцев теперь очевидно, что настрой, сплоченность и концентрация у ЦСКА будут максимальными. «Армейцы» почти наверняка не проиграют, а, скорее всего, выиграют в дерби, — сказал Созин.