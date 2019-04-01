Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на инфраструктуру Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении к населению заявил, что сбои в электроснабжении страны были вызваны «электромагнитными атаками».

Масштабное отключение электроэнергии произошло в минувшие выходные в Венесуэле. По словам Мадуро, удар пришелся по генерирующим мощностям.

«Это были «электромагнитные атаки», которые нанесли ущерб линиям электропередачи. Кроме того, мы расследуем возможные случаи инфильтрации в систему электроснабжения, расследование уже идет», — цитирует его «РИА Новости».

В текущий момент властями Венесуэлы утвержден месячный план восстановления электроснабжения.

Напомним, на прошлой неделе большая часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. Причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.