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Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на инфраструктуру Венесуэлы

05:58, 01.04.2019
Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на инфраструктуру Венесуэлы
Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении к населению заявил, что сбои в электроснабжении страны были вызваны «электромагнитными атаками».

Масштабное отключение электроэнергии произошло в минувшие выходные в Венесуэле. По словам Мадуро, удар пришелся по генерирующим мощностям.

«Это были «электромагнитные атаки», которые нанесли ущерб линиям электропередачи. Кроме того, мы расследуем возможные случаи инфильтрации в систему электроснабжения, расследование уже идет», — цитирует его «РИА Новости».

В текущий момент властями Венесуэлы утвержден месячный план восстановления электроснабжения.

Напомним, на прошлой неделе большая часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. Причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.

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