Нападающий ЦСКА Иван Телегин поддержал альметьевскую команду КВН в эфире Первого канала

Фото: скрин трансляции

Сегодня во время трансляции 1/8 финала Высшей лиги КВН защитник московского ЦСКА Иван Телегин поддержал команду из Татарстана.

Во время номера альметьевской команды — сборной «Татнефти» — хоккеист с экрана обратился к супруге, певице Пелагее, которая состоит в составе жюри.

Сначала Телегин попросил, чтобы Пелагея поддержала команду из Альметьевска, назвав юмористов из Татарстана «хорошими ребятами», а потом в шутку показал табличку с надписью «ненавижу их», припомнив финал Кубка Гагарина, проигранный «Ак Барсу» в сезоне 2017/2018.



