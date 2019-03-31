Миллер ожидает завершения строительства «Северного потока-2» в этом году

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер не видит критических препятствия для строительства газопровода «Северный поток — 2». Он убежден, что проект будет завершен уже в 2019 году.

«Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство „Северного потока- 2“ до конца девятнадцатого года», — заявил Миллер в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Ранее сообщалось, что против строительства газопровода выступила Дания. Власти страны не желают, чтобы «Северный поток — 2» пролегал в их территориальных водах.