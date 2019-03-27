Новости промышленности

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Дания выступила против газопровода «Северный поток — 2»

18:19, 27.03.2019
Дания выступила против газопровода «Северный поток — 2»
Фото: gazprom.ru

Дания выступила против строительства газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила украинская компания «Нафтогаз» в Twitter.

Согласно проекту «Северного потока — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Они проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что треть газопровода «Северный поток — 2» уже построена.

ПромышленностьЭнергетика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров