Дания выступила против газопровода «Северный поток — 2»

Дания выступила против строительства газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила украинская компания «Нафтогаз» в Twitter.

Газпром отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту Північного Потоку 2

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 марта 2019 г.

Согласно проекту «Северного потока — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Они проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что треть газопровода «Северный поток — 2» уже построена.