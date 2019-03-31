В Индии разбился закупленный у России истребитель МиГ-27

Фото: скриншот видеозаписи

На северо-западе Индии разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Авария произошла недалеко от города Джодхпур в штате Раджастхан.

Самолет взлетел с авиабазы Уттарлай. Пилот успел катапультироваться, передает RT. На земле потерь также не наблюдается.

Власти страны начали расследование причин крушения.

По данным газеты The Times of India, после вылета с базы военно-воздушных сил у истребителя возникли неполадки с двигателем.