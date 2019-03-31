Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Эбола в Демократической Республике Конго

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).



В сообщении ведомства сказано, что с августа 2018 года по состоянию на 11 марта 2019 года было зарегистрировано 925 случаев заболевания, из них 584 со смертельным исходом.

Кроме того, существует риск распространения заболевания на территории соседних государств (Руанды, Уганды и Южного Судана).

Ранее стало известно, что российские ученые завершили тесты вакцины против лихорадки Эбола. Она разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.