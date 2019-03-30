Банк UBS могут оштрафовать на $1 млн за кражу инсайдерской информации в поезде

Французский финрегулятор (AMF) может оштрафовать инвестбанк UBS и двух его сотрудников за кражу инсайдерской информации в поезде. Самим сотрудникам также грозят штрафы в 45 и 400 тысяч евро.

В июле 2014 года сотрудник финансовой фирмы Lazard Винсент ле Страдик ехал в поезде Лондон—Париж рядом с банкиром из UBS Александром Залуски. Во время поездки ле Страдик вел деловую переписку по сделке на $15 млрд и не обращал внимания на соседей, пишет Bloomberg.

В переписке речь шла об интересе французской телекоммуникационной компании Iliad к контрольному пакету американской T-Mobile US. Залуски заметил часть сообщений и переслал информацию своим коллегам. Те подготовили конкурирующее предложение.

Теперь AMF обвиняет Залуски и его коллегу в передаче инсайдерской информации. В ведомстве утверждают, что банкир не имел права делиться информацией, полученной не через обычные каналы.