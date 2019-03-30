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ЦРУ допустило ошибку в рекламе для русскоговорящих

13:13, 30.03.2019
ЦРУ допустило ошибку в рекламе для русскоговорящих

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США запустило рекламную кампанию для граждан, владеющих иностранными языками. В баннере для русскоговорящих нашли ошибку.

«Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security», — гласит текст плаката. Вторую часть можно перевести так: «жизненно важны для безопасности нашей нации».

Пользователи отметили, что авторы использовали вспомогательный глагол are (мн.ч.) вместо is (ед.ч.).

Снимок с плакатом в вашингтонском метро разместил в Twitter корреспондент Reuters Дэвид Бруннстром.

Реклама призывает американцев, знающих иностранные языки, работать в ЦРУ.

Общество
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