ЦРУ допустило ошибку в рекламе для русскоговорящих
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США запустило рекламную кампанию для граждан, владеющих иностранными языками. В баннере для русскоговорящих нашли ошибку.
«Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security», — гласит текст плаката. Вторую часть можно перевести так: «жизненно важны для безопасности нашей нации».
Пользователи отметили, что авторы использовали вспомогательный глагол are (мн.ч.) вместо is (ед.ч.).
Снимок с плакатом в вашингтонском метро разместил в Twitter корреспондент Reuters Дэвид Бруннстром.
@CIA recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? @StateDept pic.twitter.com/MDRg1p3KJq
— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.
Реклама призывает американцев, знающих иностранные языки, работать в ЦРУ.Общество
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