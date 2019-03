ЦРУ допустило ошибку в рекламе для русскоговорящих

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США запустило рекламную кампанию для граждан, владеющих иностранными языками. В баннере для русскоговорящих нашли ошибку.

«Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security», — гласит текст плаката. Вторую часть можно перевести так: «жизненно важны для безопасности нашей нации».

Пользователи отметили, что авторы использовали вспомогательный глагол are (мн.ч.) вместо is (ед.ч.).

Снимок с плакатом в вашингтонском метро разместил в Twitter корреспондент Reuters Дэвид Бруннстром.

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq

— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

Реклама призывает американцев, знающих иностранные языки, работать в ЦРУ.