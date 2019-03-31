В Татарстане ожидается метель, туман и до +8°С

Сегодня, 31 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью местами сохранится метель, днем местами ожидается туман.

Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до 15—20 м/с. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до +2°С. Максимальная температура днем — от +3°С до +8°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о метели, сильном ветре и тумане 31 марта.