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Происшествия

В бывшем ОП «Дальний» Казани нашли застреленным следователя

09:37, 30.03.2019 1
В бывшем ОП «Дальний» Казани нашли застреленным следователя
Фото: Реальное время

Сегодня в 7:45 в Казани найден мертвым следователь казанской полиции. По данным источников «Реального времени», причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Тело обнаружено в рабочем кабинете казанского отдела полиции «Сафиуллина» (ранее «Дальний» — ред.).

Пока рассматриваются две основные версии случившегося — суицид и неосторожное обращение с оружием.

В МВД Татарстана склоняются к версии суицида, называют предварительной причиной случившегося семейные проблемы покойного.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:39
    весенние ужасы нашего городка(...
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