В бывшем ОП «Дальний» Казани нашли застреленным следователя
Сегодня в 7:45 в Казани найден мертвым следователь казанской полиции. По данным источников «Реального времени», причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Тело обнаружено в рабочем кабинете казанского отдела полиции «Сафиуллина» (ранее «Дальний» — ред.).
Пока рассматриваются две основные версии случившегося — суицид и неосторожное обращение с оружием.
В МВД Татарстана склоняются к версии суицида, называют предварительной причиной случившегося семейные проблемы покойного.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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