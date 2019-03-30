Бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Ковальский скончался в возрасте 54 лет

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет.

Эту информацию подтвердила его заместитель в проекте Openspace.ru Вероника Куцылло, пишут «Ведомости».

По данным «МБХ-Медиа», последний год журналист боролся с раком легких

Ковальский работал в «Коммерсанте» с 1990 года. С 1999 по 2011 год он был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть». В 2011-м покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В фотогалерее к материалу «Яблочный пуй», в которой говорилось о думских выборах на территории Великобритании, было фото испорченного бюллетеня с оскорбительным обращением к Владимиру Путину.

В 20122013 гг. руководил проектом Openspace.ru.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти журналиста казанской редакции «Коммерсанта» Андрея Смирнова. Он долго болел и умер на 45-м году жизни.