«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 3:4
ХК «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» на матче в Балашихе. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Таким образом уфимцы проиграли в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Однако серия еще не закончена, и у хоккеистов «Славата» есть возможность отыграться.
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
4:3ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).
Голы:
1:0 (10:38) — Тэйлор Бек (Коди Франсон, Сергей Шумаков, бол.);
1:1 (20:51) — Захар Арзамасцев (Линус Умарк, Тему Хартикайнен, );
2:1 (21:59) — Вилле Покка (Дэвид Деарне);
2:2 (32:09) — Петр Хохряков (Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев);
2:3 (46:13) — Йоонас Кемппайнен (Тему Хартикайнен, Линус Умарк);
3:3 (52:03) — Виктор Стольберг (Дэвид Деарне, Тэйлор Бек);
4:3 (64:03) — Сергей Шумаков (Коди Франсон, Тэйлор Бек, бол.).
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