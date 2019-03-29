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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 3:4

22:30, 29.03.2019
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 3:4
Фото: hcsalavat.ru

ХК «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» на матче в Балашихе. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом уфимцы проиграли в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Однако серия еще не закончена, и у хоккеистов «Славата» есть возможность отыграться.

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)
4:3ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

Голы:
1:0 (10:38) Тэйлор Бек (Коди Франсон, Сергей Шумаков, бол.);
1:1 (20:51) Захар Арзамасцев (Линус Умарк, Тему Хартикайнен, );
2:1 (21:59) Вилле Покка (Дэвид Деарне);
2:2 (32:09) Петр Хохряков (Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев);
2:3 (46:13) Йоонас Кемппайнен (Тему Хартикайнен, Линус Умарк);
3:3 (52:03) Виктор Стольберг (Дэвид Деарне, Тэйлор Бек);
4:3 (64:03) Сергей Шумаков (Коди Франсон, Тэйлор Бек, бол.).

СпортХоккей Башкортостан
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