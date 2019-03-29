США могут закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе. Это произойдет, если Мехико не остановит потоки незаконной миграции в США.

«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или ее большие участки на следующей неделе», — написал Трамп в Twitter.

Ранее коалиция из 16 американских штатов подала иск в окружной суд Сан-Франциско к Трампу из-за его решения финансировать строительство стены на границе с Мексикой.