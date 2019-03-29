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Медведев: США никогда не отменят санкции против России

16:41, 29.03.2019
Медведев: США никогда не отменят санкции против России
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» заявил, что санкции США в отношении России никогда отменены не будут.

Он отметил, что санкции «в отношении нашей страны, как бы она ни называлась», существуют уже 100 лет.

«У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Ранее стало известно, что США совместно с НАТО через неделю объявят о новых санкциях против России.

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