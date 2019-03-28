США совместно с НАТО через неделю объявят о новых санкциях против России

США совместно с НАТО через неделю объявят о новых санкциях против России. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы примем вместе», — приводит его слова Би-би-си.

Речь идет об антироссийских мерах, связанных с событиями на Украине. О новых санкциях может быть объявлено на саммите глав внешнеполитических ведомств стран альянса, который пройдет 3—4 апреля в Вашингтоне. Какие именно ограничения будут введены, не уточняется.



Напомним, что 15 марта США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Ограничительные меры затронули шесть физлиц и восемь российских компаний, включая Зеленодольский завод им. Горького.