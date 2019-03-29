Медведев заявил, что люди имеют право советовать правительству, как тратить бюджетные деньги

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что люди имеют право советовать правительству, как тратить бюджетные деньги.

«Ничего плохого в этом нет. Но надо понимать, что у нас очень много задач и у нас очень большое и сложное государство», — сказал он во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Глава кабмина добавил, что «искусство тратить деньги — это важная составляющая работы любого правительства».

«Не могу сказать, что мы это делаем идеально», — отметил он.