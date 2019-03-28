Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет

Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.

Генпрокурор страны усмотрел коррупционную составляющую в финансировании поездок Гуаидо за границу, передает El Nacional.

«Он совершил 91 поездку за границу без разрешения на сумму 570 млн боливаров, которую он не может оправдать своей зарплатой государственного служащего», — сказал Аморосо во время пресс-конференции.

По его словам, есть предположения, что Гуаидо «фальсифицировал данные в своей декларации и получил деньги от международных инстанций без уведомления».

Власти Венесуэлы уже обвиняли оппозицию в краже более $30 млрд. Оппозиция предъявляла схожие обвинения к режиму Мадуро.

Напомним, что Гуаидо назвал дату начала операции по свержению действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.