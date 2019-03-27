Новости общества

03:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гуаидо назначил на 6 апреля операцию «Свобода»

23:44, 27.03.2019
Гуаидо назначил на 6 апреля операцию «Свобода»
Фото: wikipedia.org / Carlos García Sot

Самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер местного оппозиционного движения Хуан Гуаидо назначил дату операции по свержению действующего главы государства Николаса Мадуро.

«Первые тактические действия операции «Свобода» пройдут 6 апреля по всей стране. В этот день мы должны быть готовыми и организованными с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — написал Гуаидо в Twitter

Он не стал уточнять в чем заключается операция.

Напомним, что еще в январе венесуэльская оппозиция начала масштабные выступления против действующей власти. Активисты заявили, что последние президентские выборы были нелегитимными. На этом основании глава парламента Хуан Гуаидо провозгласил президентом себя.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой Америки. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров