Гуаидо назначил на 6 апреля операцию «Свобода»

Фото: wikipedia.org / Carlos García Sot

Самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер местного оппозиционного движения Хуан Гуаидо назначил дату операции по свержению действующего главы государства Николаса Мадуро.

El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la #OperaciónLibertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados.



¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!#VamosOperaciónLibertad pic.twitter.com/V20vpocV4w

— Juan Guaidó (@jguaido) 27 марта 2019 г.

«Первые тактические действия операции «Свобода» пройдут 6 апреля по всей стране. В этот день мы должны быть готовыми и организованными с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — написал Гуаидо в Twitter

Он не стал уточнять в чем заключается операция.

Напомним, что еще в январе венесуэльская оппозиция начала масштабные выступления против действующей власти. Активисты заявили, что последние президентские выборы были нелегитимными. На этом основании глава парламента Хуан Гуаидо провозгласил президентом себя.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой Америки. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы