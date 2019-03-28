В Нижегородской области до 2020 года появится гигантский ягодный сад

В Нижегородской области на площади в 230 га появится ягодный сад, сообщается на официальном портале правительства региона.

Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области одобрил присвоение статуса приоритетного этому инвестиционному проекту. Его развитием будет заниматься ООО «Рассвет», которое специализируется на промышленном производстве свежих ягод в Сергачском районе. Проект подразумевает закладку сада в четыре этапа (до 2020 года), объем инвестиций оценивается почти в 870 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Россельхозбанк предоставил аграриям ПФО кредиты на 134,4 млрд рублей. Больше всего кредитов получили представители Саратовской и Нижегородской областей.