Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и других лиц. Дело возбуждено по факту хищения мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».

Как сообщает СК, в 2014—2017 годах Ишаев, будучи вице-президентом «Роснефти», обеспечил заключение договоров со своей структурой по поводу аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства нефтяной компании в Хабаровском крае. При этом отмечается, что стоимость аренды была явно завышена.

На данный момент бывший губернатор задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

О задержании Ишаева сегодня сообщили СМИ. Напомним, что с 1991 года Ишаев занимал должность губернатора Хабаровского края. С 2009 по 2013 год был полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО.