«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.

Он отметил, что введение еще одного инструмента администрирования «представляется чрезмерным».

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Газпромнефть-центра» (сбытовое предприятие «Газпром нефти») о получении 79,81% балансовой стоимости основных производственных средств, а также нематериальных активов ООО «Интелпроект», сообщают «Ведомости». В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что ООО «Газпромнефть-центр» собирается взять в аренду сеть АЗС в Москве и Московской области. Речь идет о временном пользовании 33 АЗС. «Приобретение всей сети АЗС в собственность ООО «Газпромнефть-центр» на данный момент не планируется», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».