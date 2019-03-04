Структура «Газпром нефти» арендует сеть из 33 АЗС в Москве и Московской области

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Газпромнефть-центра» (сбытовое предприятие «Газпром нефти») о получении 79,81% балансовой стоимости основных производственных средств, а также нематериальных активов ООО «Интелпроект», сообщают «Ведомости».

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что ООО «Газпромнефть-Центр» собирается взять в аренду сеть АЗС в Москве и Московской области. Речь идет о временном пользовании 33 АЗС. «Приобретение всей сети АЗС в собственность ООО „Газпромнефть-Центр“ на данный момент не планируется», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

Напомним, ранее сообщалось, что цифровизация даст возможность «Газпром нефти» получать дополнительно не менее 20% от операционной прибыли каждый год, сообщил глава компании Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24». Сумма может достигать 200 млрд рублей. Дюков заметил, что цифровые активы в ближайшем будущем станут одним из ключевых ресурсов любой компании на рынке.