Новости общества

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Киргизии подарил Путину щенка борзой и орловского скакуна

14:59, 28.03.2019
Президент Киргизии подарил Путину щенка борзой и орловского скакуна
Фото: kremlin.ru

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан.

Подарки Жээнбеков передал Путину во время его сегодняшнего визита в Киргизию, пишет «Интерфакс».

На данный момент у Путина четыре собаки, все были подарены иностранными коллегами. До сегодня последним, кто подарил президенту РФ собаку, был президент Сербии Александр Вучич — он преподнес Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров