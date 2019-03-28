Президент Киргизии подарил Путину щенка борзой и орловского скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан.

Подарки Жээнбеков передал Путину во время его сегодняшнего визита в Киргизию, пишет «Интерфакс».

На данный момент у Путина четыре собаки, все были подарены иностранными коллегами. До сегодня последним, кто подарил президенту РФ собаку, был президент Сербии Александр Вучич — он преподнес Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.