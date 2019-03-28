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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и сильной гололедице на дорогах

14:02, 28.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и сильной гололедице на дорогах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 21 часа 28 марта до 10 часов 29 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории республики и в Казани ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах сильная гололедица, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер неустойчивый слабый. Днем максимальная температура воздуха составит от 2 до 7 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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