Казанский научный центр РАН намерен через суд взыскать с менделеевского предприятия почти 1,5 млн рублей

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН» подал исковое заявление, ответчиком по делу выступает ООО «Концерн Карпов», зарегистрированное в Менделеевске. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Сумма исковых требований — 1 млн 470 тысяч 575 рублей. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям.

Напомним, ранее сообщалось, что совет директоров АО «Химзавод им. Карпова», расположенного в Менделеевске, сохранится в том же составе. В том числе в нем останется первый замгендиректора ООО «Концерн Карпов» Тимур Метшин (сын мэра Казани). Согласно сообщению, опубликованному на сервере раскрытия информации, в совете также остается гендиректор завода Дамир Шамсин. Кроме него в списке кандидатов — гендиректор АО «Полибиохим» Валерий Самилов и помощник президента РТ Ринат Сабиров.