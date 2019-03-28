Ак Барс Банк запустил мобильный платежный сервис Mir Pay

Ак Барс Банк в числе первых банков представил своим клиентам сервис Mir Pay (16+) для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Воспользоваться сервисом смогут владельцы телефонов на операционной системе Android версии 6.0 и выше с поддержкой технологии NFC.

В сервисе можно зарегистрировать контактную карту «Мир» Ак Барс Банка. Для этого необходимо предварительно скачать в Play Market приложение Mir Pay.

Расплачиваться с помощью сервиса можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно.

«Мы первыми пробуем новые сервисы и продукты, которые способствуют цифровизации банковских услуг — сервис Mir Pay не стал исключением. Благодаря ему клиентам станет еще удобнее пользоваться картой «Мир», — прокомментировал нововведение Тимур Губайдулин, директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка.

Использование сервиса безопасно — реквизиты карт «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется особый цифровой код — токен.

Во втором полугодии 2019 года все российские банки завершат подготовку своих устройств для приема платежей с помощью Mir Pay. После этого воспользоваться сервисом можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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