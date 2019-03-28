«Проект» рассказал о сотнях исков к связанным с «поваром Путина» компаниям из-за некачественной еды

Компании, близкие к миллиардеру Евгению Пригожину, известному как «повар Путина», заработали на госзакупках 139,3 млрд рублей. При этом с 2011 года к ним подали более 700 исков из-за некачественной еды.

Сумма претензий по искам составила почти 900 миллионов рублей. Чаще всего их подавали по трем причинам — несъедобные ингредиенты в блюдах (насекомые, волосы, полиэтилен), наличие в еде инфекционных бактерий и несоответствующий контракту объем порций. Иски направляли школы, военные части, детские сады и санатории.

По информации «Проекта», все эти учреждения обслуживали компании, связанные с Пригожиным. Больше всего исков поступило в отношении компании «Главная линия». Ее бывший учредитель Гульнара Османова владела компанией «Пальмира», владельцем которой был принадлежащий Пригожину «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Напомним, что в декабре 2018 года в московских детсадах произошла вспышка дизентерии. Возможной причиной этого называли творог липецкого производителя «Чаплыгинмолоко», который поставлял в детсад комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина.

