В Госдуму РФ внесли проект о равных правах на жилье для ветеранов

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий равные условия для получения жилья для бывших участников военных действий. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

В настоящее время, если участник боевых действий встал в очередь после 1 января 2005 года, то жилье он может получить только на общих основаниях. Законопроектом предлагается исключить этот ограничивающий срок.

По словам Щапова, после 1 января 2005 года на учет в России встало 44 861 военных. Для обеспечения их жильем необходимо около 30 млрд рублей, передает «РИА Новости».

Ранее Госдума РФ приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.