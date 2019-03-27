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Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру — видео

19:35, 27.03.2019
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру — видео
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру. Соответствующее видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

После этого Путин сделал замечание охраннику, и он отодвинулся на несколько шагов назад.

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