Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру — видео
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру. Соответствующее видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.
После этого Путин сделал замечание охраннику, и он отодвинулся на несколько шагов назад.ОбществоВласть
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