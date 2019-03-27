Экс-игрок казанского «Рубина» может стать главным тренером сербского «Партизана»

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Бывший форвард «Рубина», сербский нападающий Саво Милошевич может стать новым наставником белградского «Партизана», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Novosti.rs.

45-летний специалист на этом посту в ближайшее время может сменить в белградском клубе Зорана Мирковича.

Ранее Милошевич занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии. После 27 туров в чемпионате Сербии «Партизан» занимает третью позицию, имея в активе 51 очко.

Милошевич выступал в казанском клубе в 2008 году, в составе которого стал чемпионом России. В матче 27-го тура с раменским «Сатурном» нападающий забил «золотой» гол, который позволил его команде оформить первый в истории «Рубина» чемпионский титул. По окончании сезона-2008 Милошевич завершил карьеру.