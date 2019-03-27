Абызов находится в одной камере с обвиняемыми в убийстве и краже

Фото: Максим Платонов

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве, находится в трехместной камере изолятора временного содержания по Северо-Восточному административному округу Москвы, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он находится в камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который до этого уже был судим. Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы обратили внимание руководства изолятора, что по закону Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с лицами, которые до этого отбывали наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.