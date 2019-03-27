В России планируют разработать фастфуд для пенсионеров

В России планируют разработать специальную еду для пенсионеров, простую в приготовлении и обладающую высокой пищевой ценностью. Планы по разработке таких продуктов зафиксированы в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

По словам научного руководителя ФИЦ питания, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Он добавил, что разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, пишут «Известия».

Эксперты сомневаются, что новинка будет пользоваться популярностью у пенсионеров. По их мнению, такие продукты должны быть доступными для людей с невысоким доходом.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести ответственность за отказ обслуживать пенсионеров.