В Индии началось серийное производство крылатых ракет «Брамос»

В Индии стартовала сборка первых серийных крылатых авиационных ракет «Брамос».

Успешные испытания ракет были завершены в ноябре прошлого года, после чего заказчик попросил внести ряд дополнительных требований по тактике применения, которые были также подтверждены двумя бросковыми испытаниями

«Буквально в марте началась сборка первых серийных изделий», — цитирует «РИА Новости» управляющего содиректора российско-индийской компании «Брамос» с российской стороны Александра Максичева.

Планируется, что ракетами «Брамос» будут вооружение первые 40 истребителей Су-30МКИ. При этом на перевооружение индийских ВВС уйдет несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ представит уникальный комплекс разведки «Ирония».