В Индии началось серийное производство крылатых ракет «Брамос»
В Индии стартовала сборка первых серийных крылатых авиационных ракет «Брамос».
Успешные испытания ракет были завершены в ноябре прошлого года, после чего заказчик попросил внести ряд дополнительных требований по тактике применения, которые были также подтверждены двумя бросковыми испытаниями
«Буквально в марте началась сборка первых серийных изделий», — цитирует «РИА Новости» управляющего содиректора российско-индийской компании «Брамос» с российской стороны Александра Максичева.
Планируется, что ракетами «Брамос» будут вооружение первые 40 истребителей Су-30МКИ. При этом на перевооружение индийских ВВС уйдет несколько лет.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ представит уникальный комплекс разведки «Ирония».
Справка
«Брамос» — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения"» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Портфель заказов российско-индийской компании «Брамос» от индийской армии до 2023 года составляет 6,5 миллиарда долларов.
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