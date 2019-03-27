Роспотребнадзор разработает проект нового СанПиН

Роспотребнадзор совместно с российскими бизнесменами разработает проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) по общественному питанию.

На рабочем совещании руководителя ведомства Анны Поповой с представителями крупных сетевых предприятий общественного питания было принято решение в течение трех дней разработать проект документа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что обсуждение и доработка СанПиН идет с учетом предложений обеих сторон — бизнеса и властей.

Добавим, действующий СанПиН был утвержден в 2002 году. Последние поправки была внесены в июне 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в преддверии паводков усилил контроль за санитарной обстановкой.