СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности

В Венесуэлу вместе с российскими военнослужащими прибыли специалисты по кибербезопасности.

Военный контингент был переброшен в Каракас в конце прошлой недели на двух самолетах. США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В Вашингтоне отмечают, что задачей российских военных, в том числе кибер-экспертов, станет охрана президента страны Николаса Мадуро, поддержка его сторонников, а также слежка и охрана инфраструктуры правительства.

В свою очередь в МИД России подчеркивают, что военнослужащие были направлены в Венесуэлу в соответствии с условиями соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Договор был подписан в 2011 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту самолетов, прибывших в Венесуэлу, были 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Кроме того, воздушные суда доставили 35 тонн груза.