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Ученые объяснили, почему вреден «пассивный алкоголизм»

03:30, 25.03.2019 1
Ученые объяснили, почему вреден «пассивный алкоголизм»
Фото: realnoevremya.ru

Вред употребления алкоголя для здоровья доказан, но спиртное может быть опасно и для непьющих людей, сообщает Die Welt.

К такому выводу пришли исследователи из института терапевтических исследований в Мюнхене. Это явление назвали пассивным алкоголизмом по аналогии с пассивным курением. Ученые провели эксперимент и узнали, как непьющие страдают от вредной привычки других. Например, пьяные водители провоцируют аварии, у пьющих матерей рождаются больные дети, люди в состоянии опьянения более склонны к насилию.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году продажи крепкого алкоголя (в первую очередь водки) выросли в России на 9% — несмотря на рост цен на нее. Основной причиной роста продаж власти называют внедрение ЕГАИС — но доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляет от 30 до 70%. Доля водочных продаж крупнейших регионов-потребителей снижается, но в Татарстане по-прежнему продается водки больше, чем в 20 регионах РФ с долей реализации крепкого алкоголя менее 1%.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05:36
    Согласитесь, свадебный банкет это апофеоз, который должен красиво завершить ваше семейное торжество. Свадебный банкет невозможно себе представить без алкогольных напитков на столе.
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