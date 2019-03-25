Ученые объяснили, почему вреден «пассивный алкоголизм»

Вред употребления алкоголя для здоровья доказан, но спиртное может быть опасно и для непьющих людей, сообщает Die Welt.

К такому выводу пришли исследователи из института терапевтических исследований в Мюнхене. Это явление назвали пассивным алкоголизмом по аналогии с пассивным курением. Ученые провели эксперимент и узнали, как непьющие страдают от вредной привычки других. Например, пьяные водители провоцируют аварии, у пьющих матерей рождаются больные дети, люди в состоянии опьянения более склонны к насилию.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году продажи крепкого алкоголя (в первую очередь водки) выросли в России на 9% — несмотря на рост цен на нее. Основной причиной роста продаж власти называют внедрение ЕГАИС — но доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляет от 30 до 70%. Доля водочных продаж крупнейших регионов-потребителей снижается, но в Татарстане по-прежнему продается водки больше, чем в 20 регионах РФ с долей реализации крепкого алкоголя менее 1%.