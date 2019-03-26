Более 40% жителей Башкирии считают взятки допустимыми

Согласно опросу Академии наук Башкирии, у большинства жителей республики отмечается толерантное отношение к проявлениям коррупции. Около 44% респондентов считают взятки допустимыми.

«В том, что они хотя бы раз дали взятку в последние 2 года, признались 11% опрошенных», пишет «Коммерсант».

При этом 39% респондентов считают допустимым дать взятку для облегчения или ускорения решения их проблемы. Не приемлют дачу взяток ни в каких ситуациях 9% опрошенных. Только 12% считают, что в случае вымогательства взятки стоит обратиться в правоохранительные органы.

Тот же опрос показал, что всего 11% жителей Башкирии считают главной проблемой именно взяточничество, коррупцию во властных структурах — 16%.