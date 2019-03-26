Бывший гендиректор АКРА может начать работать в консалтинговой компании Deloitte — СМИ

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова скоро может начать работу в международной консалтинговой компании Deloitte.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомых Трофимовой, она действительно получила предложение стать партнером Deloitte, но окончательное решение о ее назначении пока не принято.

Сама Трофимова отказалась обсуждать с «Ведомостями» свое возможное назначение.

Напомним, Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку из-за внутренних разногласий. Вместо нее гендиректором стал Игорь Зелезецкий.