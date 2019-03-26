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Бывший гендиректор АКРА может начать работать в консалтинговой компании Deloitte — СМИ

19:32, 26.03.2019
Бывший гендиректор АКРА может начать работать в консалтинговой компании Deloitte — СМИ
Фото: youtube.com / скриншот

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова скоро может начать работу в международной консалтинговой компании Deloitte.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомых Трофимовой, она действительно получила предложение стать партнером Deloitte, но окончательное решение о ее назначении пока не принято.

Сама Трофимова отказалась обсуждать с «Ведомостями» свое возможное назначение.

Напомним, Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку из-за внутренних разногласий. Вместо нее гендиректором стал Игорь Зелезецкий.

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