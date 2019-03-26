В Самарской области запретили митинговать у лицеев и техникумов
Самарская губернская дума приняла поправки к региональному законодательству о митингах. Теперь в области публичные акции не могут проводиться ближе 150 метров от лицеев и техникумов.
Поправку инициировала Общественная палата Самарской области, объяснив ее заботой о безопасности детей, передает «Интерфакс».
Представитель ОП Виктор Полянский пояснил депутатам, что запрет не коснется зданий, в которых проходят переподготовку взрослые. Он напомнил, что в регионе уже действует запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров от детсадов и школ.
Он признался, что не может назвать ни одного случая нарушения прав детей митингующими, поскольку их не было.
«Но это не значит, что они не могут быть», — заявил представитель Общественной палаты.
На этом же заседании депутаты отклонили альтернативный законопроект члена фракции КПРФ Михаила Матвеева, предлагавшего снять в регионе запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров у детсадов и школ.
Также в Самарской области нельзя митинговать ближе 150 метров от опасных производственных и военных объектов, религиозных зданий и больниц.ОбществоВласть
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