В Самарской области запретили митинговать у лицеев и техникумов

Самарская губернская дума приняла поправки к региональному законодательству о митингах. Теперь в области публичные акции не могут проводиться ближе 150 метров от лицеев и техникумов.

Поправку инициировала Общественная палата Самарской области, объяснив ее заботой о безопасности детей, передает «Интерфакс».

Представитель ОП Виктор Полянский пояснил депутатам, что запрет не коснется зданий, в которых проходят переподготовку взрослые. Он напомнил, что в регионе уже действует запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров от детсадов и школ.

Он признался, что не может назвать ни одного случая нарушения прав детей митингующими, поскольку их не было.

«Но это не значит, что они не могут быть», — заявил представитель Общественной палаты.

На этом же заседании депутаты отклонили альтернативный законопроект члена фракции КПРФ Михаила Матвеева, предлагавшего снять в регионе запрет на проведение публичных акций ближе 150 метров у детсадов и школ.

Также в Самарской области нельзя митинговать ближе 150 метров от опасных производственных и военных объектов, религиозных зданий и больниц.