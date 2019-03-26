СПЧ проверит башкирский роддом, где врачей рассмешили слова о высоких зарплатах

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Наталия Евдокимова намерена разобраться с «плачевной ситуацией» в перинатальном центре в башкирском Салавате, где врачей рассмешили слова о высоких зарплатах.



«Отвечая на вопрос относительно размера заработной платы, мне сначала сказали, что она составляет 58 тыс. рублей. Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа. Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей», — рассказала правозащитница.

Она уже запросила учредительные и нормативные документы учреждения и договорилась о встрече с концессионерами для обсуждения дальнейшей судьбы центра, сообщает СПЧ.

Ранее сообщалось, что врачи роддома в башкирском городе Салавате, который стал недавно перинатальным центром, не смогли сдержать смех, когда услышали официальный размер своих зарплат.

Это произошло во время встречи медиков с членом СПЧ Натальей Евдокимовой.