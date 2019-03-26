В New York Times рассказали, что сейчас считается признаком бедности

Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни является признаком бедности, сообщает New York Times.

В современном обществе теперь роскошью является человеческий капитал. В качестве одного из примеров издание приводит нарисованного кота по имени Sоx, с которым общается пенсионер из Сан-Франциско. Виртуальное животное присматривает за пожилым человеком. Этого кота предоставили пенсионеру в рамках некоммерческой программы здравоохранения. Для участия в ней у человека на счету должно быть не более $2 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов), сообщает «Коммерсант». 25 дорожных карт по их развитию должны быть готовы в июне 2019 года. К 2021 году развитие суперсервисов должно превратить взаимодействие гражданина с государством в цифровое и в большей части дистанционное.