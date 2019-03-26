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Экс-губернатор Мурманской области перейдет в Совфед — СМИ

15:09, 26.03.2019
Экс-губернатор Мурманской области перейдет в Совфед — СМИ
Фото: kremlin.ru

Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором от региона.

Как сообщает «РИА Новости», на выборах в Мурманскую облдуму в 2016 году она возглавляла список «Единой России» и может претендовать на мандат депутата областного заксобрания. Как следствие, Ковтун могут направить в Совет Федерации от регионального парламента.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.

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