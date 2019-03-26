Сенаторы получат возможность представлять свои законодательные инициативы в Совфеде

В Совете Федерации могут предоставить сенатору право выступления на пленарном заседании, если он является автором инициативы. Данное постановление палаты регионов одобрили в Комитете по регламенту и парламентской деятельности 26 марта.

В настоящее время в Совфеде, представляя законопроект, могут выступить члены профильного комитета-исполнителя палаты регионов и комитета-соисполнителя, а также представитель правительства.

«Если автором документа является сенатор, «защита» законопроекта может начаться с его выступления. Это даст возможность выступить автору, даже если он не является членом комитета-исполнителя», — цитирует «Парламентская газета» главу Комитета по регламенту и парламентской деятельности Андрея Кутепова.

Планируется, что на выступления по каждому закону отведут не более 5 минут автору инициативы, по 5 минут — членам профильных комитетов, столько же представителю правительства.

Напомним, ранее Совфед отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях.