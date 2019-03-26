«Социнвестбанк» вновь просит взыскать с бывшего владельца 165 млн рублей

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Уфимский «Социнвестбанк» подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда РБ во взыскании 165,6 млн рублей с бывшего владельца кредитной организации Сергея Таболина.

Согласно материалам дела, истец указывал, что в период, когда председателем правления банка являлся ответчик, было утрачено принадлежащее банку имущество — янтарный камень-полуфабрикат. Его стоимость оценивается в 165,6 млн рублей.

В итоге суд отклонил заявление банка, посчитав, что Таболин действовал добросовестно, исходя из обычных условий делового оборота и в пределах разумного предпринимательского риска.

Напомним, сегодня «Социнвестбанк» проходит процедуру санации, которая была введена в августе 2015 года. Он на 100% принадлежит банку «Российский капитал».

Ранее арбитраж оставил без движения иск уфимского «Социнвестбанка» к бывшему владельцу на 165 млн рублей.