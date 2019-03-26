Пентагон разрешил использовать 1 млрд долларов на возведение стены на южной границе США

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать 1 млрд долларов на строительство стены на южной границе США.

Программа предполагает возведение ограждения на границе протяженностью 91 км в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас). Уточняется, что проект реализуется для поддержки министерства внутренней безопасности, таможенной и пограничной службы, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны президент США Дональд Трамп подписал 15 февраля. Общая сумма затрат предполагает 8 млрд долларов, длина стены — 376,5 км.

Напомним, ранее власти 16 штатов подали иск против Трампа из-за стены на границе с Мексикой.