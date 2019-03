Apple презентовала новостной сервис

Фото: скриншот

Корпорация Apple представила обновленное приложение Apple News. Оно получило платный сервис Apple News Plus с подпиской на сотни изданий.

На презентации рассказали, что сервис уже запущен в США и Канаде. До конца года компания обещает включить его в Великобритании и Австралии. О России пока речи не идет.

К платному сервису Apple присоединилось более 300 изданий, включая The Wall Street Journal, The Atlantic, Esquire, The New Yorker, Men's Health National Geographic, Vox и Vogue. Отдельная подписка на каждое из изданий обошлась бы более чем в $8 тысяч ежегодно, подчеркнули представители компании.

The Washington Post и The New York Times отказались от сотрудничества с Apple из-за предлагаемых условий.

О планах компании из Купертино выпустить новостной сервис сообщалось еще в феврале. Уже тогда было известно, что стоимость подписки составит $10 в месяц.